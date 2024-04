Les élèves de l’école Aux-Quatre-Vents ont « traversé » le Canada pas à pas

On entend souvent que les jeunes d’aujourd’hui bougent moins qu’autrefois et une école primaire de Sainte-Julie a décidé d’entreprendre l’équivalent de la grande traversée du Canada avec tous les élèves, pas à pas, ce qui leur a permis par la même occasion d’en savoir plus sur leur pays.



« Je ne sais pas si c’est à cause de la pandémie qu’ils ont pris l’habitude de moins jouer dehors, mais honnêtement, on voit vraiment que les élèves ont des lacunes au niveau de leur cardio, de la coordination des mouvements, etc. Je voulais les réhabituer à bouger plus », a mentionné en entrevue la responsable de cette traversée à l’aide de podomètres (compteurs de pas), Marianne Larocque, enseignante en éducation physique.



Lorsque l’école Aux-Quatre-Vents a été sélectionnée pour recevoir une subvention dans le cadre du programme À l’école, on bouge!, la direction a vu une belle opportunité d’y remédier et c’est Mme Larocque qui était responsable de la mise en place de divers projets au cours de l’année scolaire.



Plusieurs activités ont donc été mises de l’avant, dont des sorties actives en plein air, des cours de ski de fond, de l’initiation au Fatbike, alors que des parcours cyclistes avec obstacles sont aussi prévus en juin. Mais le projet qui a marqué le plus l’imagination, c’est la « traversée » du Canada à l’aide de podomètres.



« J’avais l’impression que les élèves connaissaient plus ou moins les provinces canadiennes et leurs capitales et c’est de là que ce projet a pris forme », a-t-elle expliqué. C’est ainsi qu’à l’aide de la carte du Canada, 12 étapes ont été établies afin d’atteindre l’objectif de marcher 8 382 kilomètres en passant par les capitales de chaque province.



Les élèves de la maternelle jusqu’à la 6e année ont alors participé à cette « traversée virtuelle » et, chaque semaine, les élèves d’un niveau scolaire avaient les 90 podomètres achetés à cette fin dans le but de compiler le plus de pas possible dans une journée. Les participants avaient comme objectif d’être très actifs durant les récréations et sur l’heure du dîner. De plus, les groupes-classes faisaient une marche d’une quinzaine de minutes par semaine, soit environ un kilomètre autour de l’école.



La traversée du pays a débuté la semaine du 23 octobre et l’objectif de 8 382 kilomètres a été réalisé le 13 mars, soit au terme de 73 jours. « Les jeunes étaient heureux au cours de ce défi et ils m’ont souvent dit merci. Ils voyaient les bienfaits de la marche et les enseignants m’ont dit qu’ils étaient souvent plus concentrés par la suite en classe. C’est juste gagnant! », a conclu Marianne Larocque qui marche maintenant… sur un nuage.