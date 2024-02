Un atelier d’écriture avec Louis-Jean Cormier à Sainte-Julie

Le samedi 24 février, de 14 h à 16 h, les gens sont invités à participer gratuitement à l’atelier d’écriture Lettres attachées avec Louis-Jean Cormier. Cet atelier est effectué sous forme de projection virtuelle à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Rappelons à ce sujet qu’une bibliothèque du Québec accueille un auteur qui est interviewé par Nicolas Ouellet. Pour cette rencontre, toutes les bibliothèques publiques sont invitées à se connecter de façon virtuelle et à partager l’évènement avec leurs usagers. L’évènement se déroule comme suit : entrevue entre l’auteur et Nicolas Ouellet et exercices d’écriture inspirés de la démarche de l’auteur pour produire un texte. À Sainte-Julie, la diffusion virtuelle aura lieu à la salle multifonctionnelle et c’est gratuit pour toutes les personnes intéressées.