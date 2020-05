Hausse de plus de 15 % de nouveaux cas à Boucherville

En date du 29 avril, il y avait 117 personnes infectées à la COVID-19 à Boucherville, soit 16 de plus en une semaine, ce qui représente une hausse de 15.8 %.

Parmi les personnes positives, 59 sont des aînés. Trente habitent la Résidence Montarville (32 % des occupants), vingt-sept le CHSLD Des Seigneurs (16 %), une la Résidence Chartwell Domaine Harmonie et une la Coopérative de solidarité en habitation La Seigneurie de Boucherville. Pour ce dernier cas, le maire Jean Martel a indiqué dans sa capsule COVID-19 que la personne avait contracté le virus à la suite d’un séjour à l’hôpital.

Par ailleurs, une éclosion est en cours à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Pierre-Boucher ou deux usagers sont touchés, ainsi qu’une autre éclosion sur une unité de médecine où neuf usagers sont affectés.

Dans l’agglomération de Longueuil, le nombre de cas est aussi en hausse. Il y a 909 cas à Longueuil (166 de plus qu’il y a une semaine); 256 cas à Brossard (33 de plus); 142 à Saint-Lambert (20 de plus); et 35 à Saint-Bruno-de-Montarville (deux de plus).

En Montérégie, sur les 3230 personnes qui ont contracté le virus, 1014 sont rétablies (31%).

« On ne peut pas dire que la bataille est gagnée au Québec ni à Boucherville » a mentionné le maire qui conclut toujours sa capsule en prodiguant les conseils d’hygiène pour prévenir la propagation.