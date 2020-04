La Municipalité de Verchères lance le concours Verchères, j’en suis fier!

La Municipalité de Verchères en collaboration avec Rues principales Verchères met sur pied un concours pour encourager les entreprises et commerces de son territoire. Comme la situation que nous vivons dues à la Covid-19 n’est pas facile pour les entreprises, la Municipalité de Verchères souhaite leur transmettre une vague d’amour et de soutien en invitant les citoyens à partager une publication Facebook ou Instagram qui identifie une entreprise de Verchères qu’ils souhaitent encourager avec le mot clic #Vercheresjensuisfier. Parmi toutes les personnes ayant partagé une publication avec ce mot clic, une personne gagnera 100$ en argent Rues principales Verchères. Il sera possible de participer jusqu’au 19 juin et le nombre de participations est illimité en mentionnant n’importe quelles entreprises ou commerces de Verchères.

« Rues Principales Verchères est bien heureux de collaborer à ce projet. Je souhaite vous partager que les gens d’affaires pensent à vous énormément et que ceux en arrêt de travail obligatoire ont très hâte de vous revoir, pas seulement pour faire les affaires, mais aussi pour échanger avec vous et vous retrouver. L’achat local à Verchères est très important, car c’est 170 lieux d’affaires qui génèrent plus de 800 emplois. Consommer local, c’est aussi une façon de maintenir le dynamisme commercial de notre communauté, de recevoir des services humains et personnalisés », ajoute Annie Michel, Présidente de Rues principales Verchères et propriétaire du Salon Au Gigolo coiffure.

« C’est à votre tour d’inonder d’amour et de votre soutien les entreprises et les entrepreneurs d’ici, j’ai très hâte de voir vos publications avec la mention #Verchèresjensuisfier » souligne Alexandre Bélisle, maire de Verchères.

C’est le moment de montrer notre soutien aux entreprises d’ici et de partager notre fierté d’être Verchèrois.