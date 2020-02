Nouveau programme de subvention en soutien aux initiatives culturelles à Sainte-Julie

En septembre 2018, la Ville de Sainte-Julie a lancé en grande sa toute première Politique culturelle qui affirmait ainsi son désir de renforcer la vitalité des arts et de la culture sur son territoire. Plusieurs projets ont depuis vu le jour à la suite de ce lancement, dont le plus récent est le programme de subvention en soutien aux initiatives culturelles qui est doté d’un budget de 10 000 $.

Comme l’a expliqué à cette occasion la mairesse Suzanne Roy, ce nouveau programme encouragera les initiatives qui mettent en valeur l’identité culturelle de Sainte-Julie, contribuera à la vitalité du milieu culturel en soutenant des projets novateurs et encouragera la réalisation de projets favorisant l’accès aux citoyens à de nouvelles offres culturelles.

Les critères d’admissibilité et le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web de la Ville (www.ville.sainte-julie.qc.ca). On précise que le programme s’adresse aux organismes sans but lucratif, aux établissements scolaires, aux citoyens âgés de 12 ans et plus et aux entreprises privées julievilloises dans le domaine culturel.

On ajoute également que, pour être admissibles, les projets soumis devront être offerts à toute la population, gratuitement ou à prix modique. Il est précisé qu’une seule aide financière par personne ou par groupe pourra être autorisée par année, et ce, de façon non récurrente. Pour l’année 2020, un montant de 10 000 $ sera accordé et la date limite de dépôt d’une demande a été fixée au 30 avril prochain.

Dans son allocution, Mme Roy a rappelé le rôle essentiel des gens qui, au fil des ans, voire des décennies, se sont investis dans le rayonnement des arts et de la culture à Sainte-Julie. À ce sujet, elle a publiquement remercié André Van Melle, un artiste-peintre et professeur symbolisant bien ce dévouement qui alimente la flamme culturelle sur le territoire.

Mme Roy a aussi remercié toutes les personnes qui ont participé au projet, particulièrement les conseillers municipaux Isabelle Poulet et Mario Lemay, ainsi que les membres du comité de suivi de la politique culturelle, qui est à l’origine de ce nouveau programme, soit Louise Lanciault, Cynthia Assandas, Marie-Hélène Parent, Vincent Barouh, René Martel, Claude Talbot, Francine Leroux, Denis Gélinas, Sylvie Tremblay, Anita P.-de Chantal, David Miljour, Josée Marc-Aurèle, François Hébert, Stéphan Simard et Yves Chaurette.