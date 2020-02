Plusieurs citoyens honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 4 février dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans différentes compétitions sportives et académiques dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille. Une bénévole a aussi été honorée pour son dévouement au sein d’un comité de la Ville. Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Lors de la cérémonie, la mairesse Suzanne Roy en a profité pour leur mentionner qu’ils sont des modèles pour l’ensemble des Julievilloises et Julievillois. « Ce qui fait le dynamisme d’une ville, ce sont des citoyens motivés, qui excellent dans leur domaine. Chacun à votre façon, vous faites rayonner Sainte-Julie », a-t-elle conclu.

Citoyens reconnus

Louis-Félix Deschamps Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior (7e position dans la catégorie kumite jeunesse plus de 55 kg)

Maude Dubuc Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior (9e position dans la catégorie kumite junior moins de 48 kg)

Noa Bergeron Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior (11e position dans la catégorie kata junior 16-17 ans)

Nathan Lefebvre Championnat canadien 2019 de karaté – équipe Junior et équipe Sénior (5e position dans la catégorie kata U21)

Mathis Turcotte Finaliste à la Grande finale internationale de la dictée PGL et gagnant de la finale régionale pour la Commission scolaire des Patriotes

Dave Richer Bisfed 2019 Sao Paulo Boccia America Regional Championship (médaille d’argent), Championnat provincial 2019 de Boccia (médaille d’argent), Championnat canadien 2019 de Boccia (5e position)

Charles Trudel Bol d’Or – finale de football collégial division 2 (médaille d’argent – équipe des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit)

Olivier Comtois Bol d’Or – finale de football collégial division 2 (médaille d’argent – équipe des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit)

Maxime Harvey Jeux du Québec 2019 en badminton (17e position en simple individuel et 11e position au tournoi par équipe)

Alexandra Éthier-Lupien Jeux du Québec 2019 en badminton (14e position en double féminin et 11e position au tournoi par équipe)

Félix Trudeau-St-Cerny Jeux du Québec 2019 en curling masculin (médaille d’argent)

Gabriel Pelchat Jeux du Québec 2019 en hockey masculin (6e position)

Lauriane Alain Jeux du Québec 2019 en ringuette (médaille d’or)

Laurie Claveau Jeux du Québec 2019 en ringuette (médaille d’or)

Catherine Dazé Jeux du Québec 2019 en ringuette (médaille d’or)

Catherine Toshkov Jeux du Québec 2019 en judo (médaille d’or dans la catégorie U16 F moins de 48 kg, médaille d’argent dans la catégorie U16 féminin équipe)

Christo Toshkov Jeux du Québec 2019 en patinage de vitesse (8e catégorie 12 ans 1 000 m, 6e catégorie 12 ans 1 500 m et 8e catégorie 12 ans 400 m)

Janel Lacey Jeux du Québec 2019 en nage synchronisée (14e catégorie 15 ans et moins solo, 10e catégorie 15 ans et moins équipe)

Mariska Lacey Jeux du Québec 2019 en nage synchronisée (10e catégorie 15 ans et moins équipe)

Lisa Lemay Comité consultatif d’urbanisme