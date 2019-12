L’église de Sainte-Julie fermée à cause des risques de chute de pierres

À l’approche de Noël, il y a quelque chose de surprenant et de triste à la fois de constater que l’église est fermée en raison des risques de chute de pierres. Les plus peinés de cette situation sont les membres du conseil de Fabrique qui multiplient les démarches pour que les portes de l’enceinte plus que centenaire puissent rouvrir dans les prochains jours.

Le vendredi 22 novembre dernier, les responsables ont remarqué que quatre pierres d’environ 10 par 15 centimètres et d’une profondeur de deux centimètres sont tombées sur le parvis de l’église et que celles-ci provenaient fort probablement de des éléments de façade autour de la rosace, juste en dessous du clocher. Ils ont alors placé une clôture devant la porte principale et ils ont communiqué avec leur compagnie d’assurance.

Un évaluateur en dommages est alors venu sur les lieux le vendredi 29 novembre afin de constater la situation par lui-même et il a demandé de contacter le plus vite possible un ingénieur en structure du bâtiment. Il a également dit de communiquer avec le Service de sécurité incendie de Sainte-Julie, qui a demandé peu de temps après que toute l’église soit fermée, le temps que les spécialistes se penchent sur la question.

Infiltrations d’eau?

« Nous avons mandaté un ingénieur en structure du bâtiment ainsi qu’un architecte et ils sont bien conscients de l’urgence de la situation », a expliqué le président de la Fabrique de Sainte-Julie, Daniel Richard, dont le ton de voix exprimait bien son désarroi. « Ils vont venir dans les prochains jours avec une nacelle élévatrice pour procéder à un examen de la situation rapidement. Nous espérons pouvoir mettre en place un tunnel de sécurité devant la porte principale, c’est-à-dire un échafaudage avec des madriers afin que les gens puissent circuler. »

« On pense qu’il y a eu des infiltrations d’eau entre la pierre et le mur à l’endroit où les pierres se sont détachées et les nombreux gel/dégels que nous subissons lors de l’hiver ont sûrement joué un rôle important dans cette situation. Aussi, au jubé, on peut voir que le gyproc est fendillé, ce qui indique que quelque chose a travaillé à cet endroit. »

« Nous avons investi plus de 400 000 dollars au cours des 10 dernières années pour l’entretien de l’église. En 2006, nous avons demandé de dresser un carnet de santé du bâtiment religieux et les spécialistes n’ont pas relevé de problème de ce genre… »

« Heureusement, nous avons eu une belle collaboration avec les responsables de la paroisse Saint-François-d’Assise qui ont bien compris l’urgence de la situation et nous avons pu déplacer des messes à l’église située dans le Domaine des Hauts-Bois. Nous aimerions que l’église de Sainte-Julie soit rouverte le plus vite possible, mais il faut que tout soit sécuritaire », soupire M. Richard qui planifie déjà des travaux importants pour ce printemps.