Un règlement pour la protection et la mise en valeur de l’église de Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique de mars, le conseil municipal a adopté un projet de règlement dans le but d’assurer la préservation et la mise en valeur des caractéristiques propres à l’église de Sainte-Julie.



« L’église de Sainte-Julie est déjà inventoriée dans nos règlements d’urbanisme comme un bâtiment patrimonial », a expliqué la conseillère en communication à la Ville, Camille Richard.



« Découlant de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ., chapitre P-9.002), la Ville de Sainte-Julie a adopté un règlement visant principalement à protéger davantage des éléments architecturaux importants qui distinguent l’église de Sainte-Julie, entre autres, les façades en pierre, la voûte intérieure du chœur et de la nef, l’orgue, les lambris, fenêtres et planchers en bois ainsi que les meubles en bois de la sacristie. »



Rappelons à ce sujet qu’une analyse effectuée en janvier 2020 afin de connaître l’état de conservation de l’église a démontré que c’est un montant de plus de 1 200 000 $ qui devait être investi pour en assurer la pérennité.



Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la valeur patrimoniale de l’église de Sainte-Julie tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté, à son authenticité et à son histoire. L’édifice religieux est également associé à un architecte de renom, Georges-Alphonse Monette (1870-1941). Construite en 1901-1902, l’église a préservé ses composantes d’origine, telles que son ornementation de pierre sur la façade avant, les pinacles et son clocher, ce qui lui confère « un bon degré d’authenticité ».