1 000 arbres plantés à Sainte-Julie grâce à la Fondation du Mont-Saint-Bruno et Arbres.eco

Une plantation de 1 000 arbres a été réalisée les 25 et 26 octobre derniers dans un sentier menant au parc Edmour-J.-Harvey grâce à la collaboration de la Fondation du Mont-Saint-Bruno, Arbres.eco et les équipes de bénévoles des entreprises Dallaire Consultant et Creos experts-conseils.

« La Ville de Sainte-Julie s’engage depuis plusieurs années dans la protection de l’environnement et la valorisation des arbres, que ce soit dans sa planification stratégique, son plan vert ou sa politique de l’arbre. D’ailleurs, les municipalités sont des acteurs de premier plan dans la lutte aux changements climatiques et chaque geste fera une énorme différence pour la planète. Je remercie la Fondation du Mont-Saint-Bruno et la Julievilloise Sonia Pépin, administratrice à la Fondation, de contribuer à la préservation du couvert végétal de notre ville », explique Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.

Des érables à sucre, des érables argentés, des chênes des marais et des bouleaux jaunes ont été plantés par les nombreux bénévoles. La Ville de Sainte-Julie s’assurera par la suite du suivi de la plantation. On estime que de 800 à 1 000 tonnes de CO2 seront captées grâce cette plantation. Les arbres plantés provenaient de la pépinière Vert Forêt de Saint-Jude et ont été fournis par Arbres.eco, un organisme qui travaille à réduire l’empreinte environnementale en aidant la communauté.

À propos de la Fondation du Mont-Saint-Bruno

La Fondation vise à conserver les milieux naturels du mont Saint-Bruno et de son pourtour par la mobilisation et la sensibilisation pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Elle s’occupe notamment des forêts et des ruisseaux urbains et périurbains qui sillonnent les municipalités de Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil.