Saint-Amable passe du statut de Municipalité à Ville et adopte une nouvelle image de marque

Lors de la séance publique du 12 novembre dernier, le conseil a officiellement adopté le nouveau statut de Saint-Amable, qui passe maintenant de Municipalité à Ville. Le changement a été approuvé au courant de l’automne par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec à la suite de la demande présentée en début d’année. Pour marquer l’événement, la Ville de Saint-Amable s’est dotée d’une nouvelle image de marque qui a pour sa part été dévoilée aux citoyens le 10 novembre.

« Saint-Amable a déjà toutes les caractéristiques requises d’une ville pour être régie par la Loi des cités et villes plutôt que le Code municipal, a mentionné le maire, Stéphane Williams. Notre structure administrative est déjà similaire à celle d’une ville et, dans l’esprit de beaucoup de nos citoyens, nous sommes déjà une ville. Devenir la Ville de Saint-Amable est donc un aboutissement naturel pour notre administration municipale et notre milieu de vie. »

M. Williams préside aux destinées de sa population qui atteint presque 13 000 citoyens et il précise que ce nouveau statut soutiendra le conseil municipal dans l’atteinte de ses objectifs et appuiera le rayonnement de Saint-Amable dans sa MRC et sa région. Il ajoute que les armoiries de la Municipalité de Saint-Amable seront conservées comme partie intégrante de l’héritage historique et patrimonial, alors qu’elles seront mises en valeurs par une exposition permanente dans l’atrium de l’hôtel de ville, cet hiver.

Nouvelle image

Dans la foulée de son changement de statut, la Ville de Saint-Amable a adopté une nouvelle image de marque. « Le changement de statut que Saint-Amable vit en passant de Municipalité à Ville est un grand changement comme on en vit peu dans la vie d’une organisation. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle image a été adoptée pour accompagner Saint-Amable dans sa longue vie en tant que ville et représenter les attraits actuels de notre milieu de vie, qui a bien changé au fil des ans », a précisé le maire.

Dans cette nouvelle image, on constate que le bâtiment de l’hôtel de ville occupe une place emblématique centrale. « Il représente un concept unique de connectivité vivante, le lieu central du dynamisme et de l’effervescence de Saint-Amable, explique-t-on dans la présentation de la nouvelle image. C’est un élément architectural qui nous distingue, qui nous rend fiers, qui impressionne et qui nous fait rayonner dans notre région. Il devient un symbole rassembleur, vivant, pérenne, emblème de grandeur, de solidité et de stabilité de Saint-Amable, aujourd’hui et pour les années à venir. Il est représenté par une ligne épurée de son contour, qui symbolise aussi le lien entre notre passé, notre présent et notre avenir. La ligne inspire volontairement la continuité. Elle illustre l’ouverture vers notre futur et l’inclusion. »

On ajoute : « L’impression de croisée symbolise l’union entre la ville et la campagne qui caractérise notre milieu, mais aussi l’union entre le passé et l’avenir. Les couleurs choisies expriment la force et le caractère de Saint-Amable : le gris pour la modernité; le bleu pour la vitalité économique; le jaune pour le dynamisme et l’épanouissement; le vert pour la croissance; l’orange pour la fierté et la créativité; le rouge pour l’ambition et le passage à l’action. »

« La signature « Grandir ensemble » propose une vision de croissance qui caractérise notre milieu : croissance individuelle des citoyens, croissance des entreprises, croissance de l’occupation du territoire par le secteur résidentiel, commercial, institutionnel, associatif et communautaire. »

« Comme les armoiries qui ont identifié Saint-Amable en tant que Municipalité depuis 1973, cette nouvelle image définira Saint-Amable en tant que ville, valorisera notre notoriété et appuiera notre rayonnement », a conclu pour sa part le maire Stéphane Williams.

La nouvelle image de la Ville

La nouvelle image de marque de la Ville de Saint-Amable est le fruit du travail concerté d’un comité formé d’employés municipaux et de conseillers avec l’agence SQU4D de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle présente une identité unique et distinctive avec la ligne de l’hôtel de ville qui est un élément authentique du paysage amablien et qui occupe une place emblématique dans le milieu de vie.

L’identité typographique met en valeur le mot « Saint-Amable » au centre de la nouvelle image. Le travail stylisé de la typographie met l’accent sur notre nom et augmente la visibilité du mot « Saint-Amable », qui identifie à la fois l’administration publique et le milieu de vie, en plus d’être placé au centre du logo. Le choix typographique renforce aussi le caractère intemporel et durable de l’image de marque pour qu’elle puisse traverser les années sans se rider.

Le nom Saint-Amable a été travaillé avec des surbrillances de couleurs placées sur des segments de lettre. Les formes et les couleurs expriment la proximité, le dynamisme et l’énergie de Saint-Amable en adoucissant les lignes de la typographie majuscule. Les formes et les couleurs illustrent aussi bien un espace urbain vivant que l’alignement des terres agricoles qui composent 90 % de notre territoire.

Les lignes symbolisent des rayons de lumière. Leur positionnement évoque un parcours à suivre, un tracé qui se croise invitant à la concertation et à la mobilisation de chacun pour Grandir ensemble. Cet effet génère du mouvement comme celui encouragé par notre milieu de vie effervescent.

Ces motifs linéaires amplifient l’idée d’être à la croisée des chemins, mais aussi la croisée des différents acteurs de notre communauté, l’esprit de collaboration et de partenariat : le conseil municipal, l’administration publique et ses employés, les citoyens originaires de Saint-Amable et les citoyens d’adoption, les commerces, les industries, les institutions, les partenaires de la région, les associations et organismes.

Le logo se démarque des logos des autres villes environnantes pour illustrer notre caractère et notre personnalité propre. (Mention de source : Ville de Saint-Amable)