Martin Damphousse réélu à la présidence de l’UMQ

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, a été réélu le 22 mai au poste de président lors de la rencontre du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui s’est déroulée en marge des Assises annuelles tenues à Montréal.



En plus de ses fonctions de maire et de président de l’UMQ, Martin Damphousse siège au sein de différents organismes et instances supramunicipales, à savoir la Table des préfets et des élus de la Couronne Sud, le conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et il préside la Société d’économie mixte de l’est de la Couronne Sud (SÉMECS).



Sur le plan local, il siège à la Régie intermunicipale d’eau potable, la Régie intermunicipale du Centre multisports Saint-Amable/Sainte-Julie/Varennes, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ainsi que la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu.



En entrevue sur les ondes de TVA Nouvelles à la suite de sa réélection, M. Damphousse a dit qu’il fera tout en son pouvoir pour que le gouvernement travaille en collaboration avec les municipalités afin de régler les différents enjeux, notamment la crise du logement, l’itinérance et le climat. Il a également affirmé aussi que le transport en commun reste un enjeu primordial pour les municipalités.



« Le transport collectif est un enjeu majeur. Il faut trouver des solutions, mais de façon pérenne. La ministre Guilbault a été très claire. Elle souhaite trouver des solutions pour du long terme d’ici cet été. Elle peut compter sur le milieu municipal pour trouver des solutions ensemble », a souligné le maire de Varennes.