Martin Damphousse à l’Université Concordia au sujet des enjeux environnementaux

Le maire de Varennes et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse, était invité à l’Université Concordia, en compagnie de ses collègues Maja Vodanovic mairesse de Arrondissement Lachine et Michel Angers, maire de Ville de Shawinigan.

Dans le cadre d’une donation de la Power Corporation du Canada en soutien au projet Volt-age, ils ont participés à un atelier sur les enjeux environnementaux des municipalités et présenté le Plan énergie de l’UMQ.