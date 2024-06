Dans le but d’atténuer les pics de consommation durant le mois de juin et d’encourager les comportements écoresponsables durant la période estivale, les villes de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes ont uni leurs efforts dans une nouvelle campagne régionale de sensibilisation pour une consommation responsable de l’eau potable.



« Nous sommes confrontés à des défis climatiques qui exigent un changement dans notre gestion quotidienne de l’eau. Ce message vise à encourager chaque citoyen à devenir un acteur de ce changement », a déclaré le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, dans le cadre de cette campagne qui a pour thème Évitons d’être à 0, Économisons l’eau!



En parallèle avec cette initiative annuelle, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a procédé le 3 juin au lancement d’une campagne de mobilisation et de sensibilisation à l’usage des municipalités, sous le thème Votre eau, c’est notre eau à tous. Elle a rappelé qu’année après année, le Québec demeure l’un des plus grands consommateurs d’eau potable au Canada et dans le monde.



Le maire de Varennes et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) Martin Damphousse, a joint sa voix dans les deux campagnes afin de sensibiliser les citoyens à un usage responsable. « Assurer l’approvisionnement en eau potable dans le contexte des changements climatiques est une priorité pour l’Union des municipalités du Québec. (…) Les municipalités seront présentes pour accompagner les citoyennes et citoyens dans leurs efforts d’économie d’eau potable, car chaque geste compte. »