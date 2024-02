Émissions de GES : la collectivité bouchervilloise responsable à 98 %

Boucherville veut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire de 45 % d’ici à 2030 et atteindre la cible de carboneutralité en 2050. Comment y parviendra-t-elle ?



Quelque 70 Bouchervillois ont participé mardi dernier à la consultation publique organisée par l’administration municipale. Le nouvel inventaire des GES de la Ville a été présenté.



Limiter le réchauffement de la planète

Au cours de la soirée, la chef de service – Transition écologique et écocitoyenneté, Paula Beristovoy, et Roxane Laroche-Paquet, chargé de projet en environnement, ont expliqué que les émissions des GES ont un impact direct sur les changements climatiques et que c’est toute la collectivité qui doit se mobiliser dans cette lutte.



L’inventaire réalisé par la Ville, avec pour année de référence 2019, a permis de connaître l’empreinte carbone, c’est-à-dire les émissions liées aux activités, de la ville et celle des citoyens. Et c’est la collectivité qui a la plus grande empreinte de carbone comparativement à celle de la Ville qui est de seulement 2 %.





L’inventaire de l’administration

En 2019, les activités de l’administration de la Ville, incluant les compétences de l’agglomération de Longueuil, liées aux émissions sur le territoire de Boucherville, ont généré un total de 7 465,25 t. éq. CO2



Dans les activités sous la gouvernance de la ville, 72,8 % des émissions de GES sont associées à la mobilité. 23,46 % à la consommation énergétique, et un tout petit .26 % à la gestion des matières résiduelles.



« La consommation énergétique des bâtiments municipaux est beaucoup liée à l’utilisation du gaz naturel. Par exemple, plus de la moitié du gaz naturel consommé sert au Centre des glaces Gilles-Chabot. »

-Paula Beristovoy



La collectivité



Le bilan tient compte des émissions directes des ménages, comme l’essence, mais aussi les GES associés à la fabrication des produits qu’ils consomment. Ainsi, les activités de la collectivité, pour leur part, ont généré un total de 352 741,03 t. éq. CO2, toujours selon l’inventaire.



Par branche d’activités, c’est la mobilité qui est le plus gros poste d’émission de GES avec 44 % de toutes les émissions, suivi de la consommation énergétique de l’ordre de 33 %, des procédés industriels (18 %), de la gestion des matières résiduelles qui représente 3 %, et des activités agricoles, sylvicoles et des autres utilisations des terres (2 %).



L’empreinte carbone de chaque Bouchervillois s’élève à 8 tonnes équivalent de CO2 en 2019. Selon l’Institut de la statistique du Québec, c’était la moyenne québécoise en 2018. Pour la Ville, il faudrait atteindre une cible de 2 tonnes.



Des pistes de solution

Soixante citoyens ont participé à des ateliers. Ils devaient identifier les obstacles auxquels ils font face dans leurs efforts de réduction des émissions de GES et proposer des pistes de solutions.



Comment la Ville pourra-t-elle aider la collectivité à réduire ses émissions de GES pour lutter contre les changements climatiques? Quelles seront les (nouvelles) mesures individuelles, les actions à privilégier, et les comportements à changer?



Les réponses émanant de la consultation et d’un sondage auprès de la population (à venir) contribueront à la réalisation d’un nouveau plan de réduction des GES qui doit être adopté en 2024.