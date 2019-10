Travaux dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 les 27 et 28 octobre

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation de chaussée dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, à Boucherville, entraîneront des fermetures de nuit de bretelles.

Entraves à la circulation

Les 27 et 28 octobre, de 22 h au lendemain à 5 h

 Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction ouest à l’autoroute 30 en direction ouest ;

 Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 30 en direction est à l’autoroute 20 en direction ouest.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.