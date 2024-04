Voies réservées sur l’A-30 : un projet toujours « en planification »

L’élargissement de l’autoroute 30 entre Brossard et Boucherville est bel et bien inscrit à la liste des projets routiers dévoilée le 5 avril, mais aucun coût et aucun échéancier précis ne peuvent être révélés, ce projet demeurant «dans son ensemble, en planification», selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

«Les prochaines étapes devront faire l’objet d’autorisations des autorités gouvernementales avant de pouvoir les annoncer, indique Miguel Vizcaino-Dubé, conseiller en communications au MTMD. Tous les efforts sont mis de l’avant pour la poursuite des travaux dans le cadre de ce projet.»

Si aucun échéancier n’est fixé, le MTMD sait déjà que le projet sera échelonné sur plusieurs années.

En 2022 et 2023, une dizaine de chemins de déviation ont été construits, afin de maintenir la circulation lors des prochaines interventions.

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique, qui «détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d’envergure», précise M. Vizcaino-Dubé.

À terme, rappelons qu’une troisième voie sera aménagée sur une distance de 17 km dans chaque direction, réservée au transport collectif, au covoiturage et aux taxis.

Un nouvel accès vers la station du REM située à proximité de l’échangeur des autoroutes 10 et 30 sera aussi construit.