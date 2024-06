Travaux dans le tunnel : l’ouverture des deux tubes repoussée à 2026

L’échéancier des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a été mis à jour par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et les usagers devront s’armer de patience. L’ouverture des deux tubes est repoussée à l’automne 2026 et d’autres travaux pourraient s’échelonner jusqu’en 2027.



Le changement de tube est maintenant prévu au printemps 2025, alors qu’il l’était initialement à l’été 2024. L’ouverture des deux tubes est donc maintenant estimée à l’automne 2026.



Cela ne signifiera cependant pas la fin des entraves, alors qu’une fermeture partielle avec deux voies ouvertes dans chaque direction est ensuite prévue afin de réaliser le bétonnage des parois du terre-plein central. Ces travaux de trois à quatre mois devraient être réalisés à la fin 2026 ou en 2027.



Des travaux de parachèvement et d’aménagement paysager sont aussi prévus en 2027.



La fin des travaux de réparation des dalles de l’autoroute 25 ainsi que la réfection de l’échangeur Souligny est quant à elle toujours planifiée pour l’automne 2025.



Quelques problèmes



Le MTMD a détaillé les différents défis qui expliquent le retard de certains échéanciers.



Il évoque d’abord que les tours de ventilation sont plus abîmées que ce qui était prévu, forçant des interventions différentes de celles qui ont été programmées. «Pour effectuer le changement de tube, il est essentiel que le système de ventilation soit fonctionnel pour des raisons de sécurité», indique-t-il.



Rappelons que le chantier a également dû être mis sur pause à plus d’une reprise, à cause de moisissures et d’intoxication au monoxyde de carbone.



Le MTMD ajoute qu’il y a eu plusiurs problèmes dans l’exécution des interventions à l’intérieur du tube sud, notamment lors du bétonnage de la voûte, et que le retard d’exécution dans ce tube découle entre autres du bris d’un équipement servant à bétonner la voûte du tunnel.



La rareté de la main-d’œuvre spécialisée a également contribué aux retards.



«Le tunnel est une infrastructure unique et stratégique, qui en est à sa toute première réfection majeure en près de 60 ans. Les défis entourant ces travaux sont nombreux», rappelle le MTMD.