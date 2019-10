Plus de 200 citoyens ont participé à une consultation sur l’avenir du centre-ville de Varennes

Plus de deux cents citoyens ont répondu à l’invitation du conseil municipal et se sont donné rendez-vous le 22 octobre dernier pour participer à une consultation publique sur l’avenir du centre-ville de Varennes.

Le maire Martin Damphousse a précisé d’entrée de jeu que « le conseil municipal est à l’écoute des citoyens et considérera leurs suggestions dans les plans pour redessiner le centre-ville ». Au cours de sa présentation, il a rappelé que la Ville a mis en place des programmes d’acquisition d’immeubles et de soutien aux propriétaires qui souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes. Images à l’appui, le maire a également exposé l’état des négociations avec les propriétaires et les contraintes liées au redéveloppement de l’artère Marie-Victorin entre le cimetière et la rue Saint-Eugène.

« Beaucoup d’idées intéressantes ont été émises et nous tenons à remercier les citoyens pour leur participation. Les gens intéressés à nous transmettre leurs suggestions peuvent continuer à le faire en nous transmettant leurs documents et images à l’adresse courriel prioritecentreville@ville.varennes.qc.ca », affirme le maire Martin Damphousse.