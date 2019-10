« Différents visages, différentes histoires » Nuit des sans abri 2019 à Sainte-Julie

Pour une 2ieme édition, la Nuit des sans abri aura lieu à Sainte-Julie le 18 octobre prochain. Le comité organisateur invite toute la population de la MRC Marguerite d’Youville à participer à cet évènement solidaire et rassembleur dans le but de sensibiliser les citoyens à la réalité des personnes itinérantes.

La Nuit des sans abri à travers le Québec

Depuis 30 ans, la Nuit des sans abri se déroule simultanément dans plus de 40 villes à travers le Québec, et ce, à chaque 3ème vendredi du mois d’octobre. Ce grand rassemblement a été initié afin de sensibiliser la population à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance qui confronte de plus en plus de Québécoises et de Québécois.

Cet enjeu sociétal n’est pas toujours visible…

Selon la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI), il est évalué qu’au moins 200 000 Canadiens ont recours aux services d’urgence pour sans-abri ou dorment dehors au cours d’une année. Nous pouvons croire que le nombre réel est beaucoup plus élevé puisque bon nombre de personnes qui deviennent des sans-abri vivent chez des amis ou de la famille, et n’entrent pas en contact avec les services d’urgence (SPLI, 2014). Plus particulièrement dans la Montérégie, une étude menée en 2015 par des chercheuses de l’Université de Montréal s’étant

penché particulièrement sur le territoire de Marguerite-d’Youville démontre que l’itinérance est davantage subtile qu’à Montréal.

Conflits familiaux, toxicomanie, problèmes de santé mentale: les causes de l’itinérance dans la MRC ressemblent à celles de Montréal, révèlent les différentes entrevues menées par la chercheuse. La façon de la vivre, elle, est toutefois différente. Si certains dorment incognito dans des lieux publics ou plantent une tente, beaucoup se promènent d’un logement à l’autre, chez des connaissances ou de la famille.

Membres du comité organisateur de la nuit des sans abri de Sainte-Julie : L’arc-en-ciel des Seigneuries,

groupe d’entraide en santé mentale, la Corporation du développement communautaire de la MRC

Marguerite-D’Youville, la maison de l’entraide de Sainte-Julie et la maison des jeunes de Sainte-Julie

Source: Recherche : Portrait d’un phénomène émergeant et méconnu – l’itinérance du territoire de la

MRC de Marguerite-D’Youville, 2015.

Famille, femmes, hommes, jeunes, personnes âgées…personne ne choisit d’être un ou une sansabri

et cela peut arriver à n’importe qui.

2ème édition de la Nuit des sans abri à Sainte-Julie

Lieu : sur le site de l’Église de Sainte-Julie

Rue principale / montée Sainte-Julie

19h00 Accueil des citoyens et citoyennes

19h15 Départ de la Marche solidaire

20h30 Prises de parole

21h30 Prestation musicale

23h00 Clôture de la soirée

N.B. Nous invitons les citoyens à amener des dons matériels (vêtements, meubles,

accessoires de cuisine, etc.) à la Maison de l’entraide afin de soutenir les personnes vivant

en situation de pauvreté à Sainte-Julie

Nos partenaires

Maison des jeunes de Varennes

Moisson Rive-Sud

Municipalité de Sainte-Julie

Suzanne Dansereau, député de la Coalition Avenir Québec

Source : Kathleen Couture, L’arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé

mentale. 450-985-0522, info@arcencieldesseigneuries.org