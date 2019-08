La Ville de Boucherville dépose un avis de réserve pour régulariser des infrastructures

Une quinzaine de résidences situées sur le boulevard De Montarville en cause

Au printemps 2018, lors de travaux de réfection des rues Hélène-Boullé et Darontal, la Ville de Boucherville a constaté que les infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire dans une partie du secteur desservaient une quinzaine de propriétés situées sur le boulevard De Montarville. Qui plus est, ces infrastructures appartiennent à une entreprise privée qui possède un immeuble à logements dans le voisinage immédiat de ces résidences. Une situation à la fois inusitée et assez rare au point tel que les propriétaires des 15 maisons concernées, construites au début des années ’70, en ignoraient complètement la teneur.

L’administration municipale a entrepris des démarches auprès du propriétaire de ces infrastructures en vue de régulariser le tout. Comme les parties n’ont pas réussi à s’entendre, la Municipalité a déposé un avis de réserve pour deux ans afin d’en venir à une expropriation pour que ces infrastructures puissent désormais faire partie du réseau municipal.

Pour l’heure, la Ville convie les propriétaires à participer à une soirée d’information le 11 septembre prochain, à 19 h, à l’hôtel de ville. La rencontre leur permettra d’en connaître davantage sur les démarches de l’administration municipale dans ce dossier.