Verchères fête le Québec en GRAND!

Le 24 juin prochain, le Parc des Pionniers accueille une multitude d’activités qui plaira à tous!

Dès 11h, dans la zone familiale Champag, il y aura des jeux de kermesse, du maquillage, et des structures gonflables pour les petits et grands. Des maîtres tailleuses seront aussi sur place pour partager les traditions des couturières au 18e siècle.

De 11h à 17h, la Place des artisans réunit une exposition de Métiers d’arts dans le parc Jean-Marie-Moreau.

À 11h30, sous le chapiteau APC Nutrition, un spectacle familial de magie avec Benoit Fournier qui saura impressionner les plus sceptiques.

À 12h30, Yoga Verchères et le DJ Pierre de Lux vous attendent pour une expérience de Yoga parent-enfant en plein air.

Dès 13h30, les festivités seront rythmées par les différentes prestations musicales présentées par le centre musical de Patrick Bélair.

C’est à partir de 14h que l’espace Jonda Excavation accueillera un photobooth animé par Pierre de Lux.

À 19h15 sur la Scène Desjardins le spectacle de la soirée commencera avec en première partie le groupe les Frères Tremblay composé de deux jeunes de Verchères et Calixa-Lavallée : Elie Paquet et Simon Larouche. À 20h se dérouleront les discours patriotiques et par la suite ce sera le groupe de reprise de classiques québécois l’Arsenal qui fera danser les Verchèrois.

Le magnifique feu d’artifice de Verchères aura lieu vers 22h et sera suivi de la deuxième partie du spectacle du groupe l’Arsenal.

Les restaurateurs et les organismes locaux seront présents sur le site pour offrir tout un festin et une animation aux visiteurs.

Il n’y pas de doute la Fête nationale du Québec à Verchères saura plaire à tous!