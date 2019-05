Sainte-Julie demeure parmi les municipalités les mieux gérées

La Ville de Sainte-Julie a procédé le 12 mai au dépôt du rapport financier annuel dont l’analyse confirme qu’elle demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population.

« Le dépôt du rapport financier annuel, qui présente la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018 et qui a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L, représente une étape importante puisqu’il nous permet d’évaluer les décisions tant administratives que financières qui ont été prises au cours de l’année », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le rapport financier démontre que l’année 2018 se termine par un excédent de fonctionnement de 3 797 662 $ sur des revenus de fonctionnement de 45 655 975 $.

En ce qui concerne la dette de la Ville non consolidée, celle-ci passe de 39,3 M$ à 40,6 M$ en incluant une somme de 5,1 M$ consistant en des sommes à percevoir sous forme de subventions gouvernementales pour certains travaux. En parallèle, la richesse foncière uniformisée a augmenté de 60 millions de dollars en 2018 pour atteindre 3 801 000 000 $. Il en résulte une réduction du taux d’endettement, qui passe de 1,28 % à 1,20 %. « Le conseil municipal en est fier parce que nous respectons notre objectif de maintenir le taux d’endettement inférieur à 2 %. Mentionnons d’ailleurs que notre taux d’endettement demeure parmi les plus bas dans notre classe de population », ajoute Mme Roy.

Finalement, les dépenses de fonctionnement par habitant en 2018 ont légèrement augmenté passant de 1 466 $ à 1 488 $. Cette augmentation s’explique par l’indexation du coût des services. « Le ratio des charges nettes par 100 $ de richesse foncière uniformisée demeure tout de même inférieur à celui d’autres villes comparables. Nous obtenons ce résultat grâce à nos efforts de rationalisation qui nous permettent de contrôler la dette tout en continuant d’améliorer nos infrastructures et services », conclut la mairesse.

Le rapport financier 2018 complet est disponible sur ce lien : https://bit.ly/2VYf3A6.