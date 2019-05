La foule applaudit à l’idée d’ériger une statue à Québec et une à Verchères afin d’honorer Bernard Landry

Malgré un ciel menaçant, près d’une centaine de personnes se sont donné rendez-vous à Verchères pour la Journée nationale des patriotes, le 20 mai dernier, alors que la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska, section Verchères, honorait un patriote contemporain, Bernard Landry. Parmi les gens venus rendre un hommage au grand homme, on remarquait la présence de l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et son épouse, Yolande Brunelle.

Le ciel s’est éclairci progressivement alors que les dignitaires ont procédé à la levée solenelle du drapeau des patriotes devant la mairie, puis il y a eu dépôt de gerbes et de couronnes de fleurs avant que ne soit observée une minute de silence devant le buste de Ludger-Duvernay, au parc Jean-Marie-Moreau.

Les gens étaient par la suite invités à se rendre à l’église pour les discours patriotiques, dont celui du président du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), Étienne-Alexis Boucher, qui a rappelé qu’à travers Bernard Landry, « on a vu le Québec grandir! ».

Le maire Verchères, Alexandre Bélisle, a souligné pour sa part que son concitoyen était « une source d’inspiration pour tous les Québécois », et il a raconté qu’il avait accueilli récemment deux touristes du Texas en leur parlant du combat mené par les patriotes pour avoir un gouvernement responsable et les Américains se sont dits impressionnés par ces valeurs de liberté.

Pas une mais deux statues

De son côté, la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, a rappelé qu’à la suite d’une motion adoptée à l’unanimité par les membres de l’Assemblée nationale présents le 16 mai dernier, le drapeau tricolore des patriotes a été hissé sur la tour 3 de l’hôtel du Parlement lors de la Journée nationale des patriotes.

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a quant à lui relevé une certaine justice puisque, grâce à Bernard Landry, la Journée nationale des Patriotes a remplacé la Fête de la Reine (Victoria), car c’est elle qui régnait sur l’empire britannique lorsque des patriotes ont été pendus.

Une vidéo poignante préparée par Michel Bouchard avec la musique du groupe Harmonium en fond sonore a été ensuite été présentée en hommage à ce grand homme. Puis la foule a entendu quelques chansons de l’auteur, compositeur et interprète, Alexandre Belliard, créateur du projet Légendes d’un peuple, dont l’objectif est de faire connaître l’histoire de l’Amérique francophone en chansons.

Jean-Yves Duthel, qui termine une biographie de l’ancien premier ministre, a alors parlé rapidement de la vie de Bernard Landry, dont il a été un collaborateur pendant plus de 40 ans. « Au panthéon de nos héros, tu es et tu seras! », a-t-il lancé en guise de conclusion à ses propos.

Le président du Comité du mémorial Ludger-Duvernay, Benoit Roy, a rappelé que le Verchèrois « fait partie de la courte liste des libérateurs de peuples », des mots écrits par le grand Félix Leclerc qui sont gravés sur l’épitaphe de René Lévesque. Ensuite, Jean-François Payette, qui a eu comme professeur Bernard Landry, a rappelé en parlant de son ami que « sa boussole indiquera toujours son pays! ».

Finalement, l’ex-député de Verchères, Stéphane Bergeron, a livré un dernier témoignage : « Tous les peuples de la Terre honorent leurs héros. Mais voilà, le Québec n’est pas tout à fait un peuple normal… Car le conquérant a distillé dans nos cœurs le doute. (…) Il est significatif que cet hommage soit rendu dans une église car le Clergé refusait la sépulture aux patriotes tombés au combat. »

Il a rappelé que Bernard Landry a redonné de la dignité aux patriotes et qu’à son tour, on se devait d’honorer ce grand Verchèrois. « Exigeons une statue de Bernard Landry à l’Assemblée nationale et une autre ici, à Verchères, pour rendre un hommage permanent à cet homme formidable dans le cœur des Québécois! », un vibrant appel qui a été salué spontanément par une longue ovation debout.