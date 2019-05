La Ville de Varennes verse une aide financière aux victimes des inondations

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 6 mai dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Le conseil municipal a offert une aide financière de 2 148,90 $ aux municipalités et aux villes qui ont été affectées par les récentes inondations. La Ville a ainsi répondu à l’appel lancé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et elle a annoncé qu’elle versera plus de 2 000 $, soit 0,10 $ par résident, au Fonds de secours pour les inondations au Québec mis sur pied par la Croix-Rouge. « Il s’agit d’une épreuve très difficile pour les citoyens affectés et nous demeurerons solidaires à leur égard. Varennes offre également son soutien et est prête à fournir ses ressources humaines et matérielles pour venir en aide aux personnes sinistrées », a fait savoir le maire, Martin Damphousse. Les élus invitent également la population à contribuer individuellement à cette collecte de fonds spéciale. Pour faire un don, les citoyens doivent visiter le site Internet de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca ou de téléphoner au 1 800 418-1111.

• Le programme d’aide financière aux propriétaires de maisons lézardées est reconduit pour l’année 2019.

• Le directeur du Service des finances et trésorerie a déposé les états financiers vérifiés consolidés de la Ville pour l’exercice 2018.

• Le conseil municipal a fait savoir lors de l’assemblée publique qu’une portion du chemin de la côte Bissonnette, entre le cap Saint-Michel et la rue Sainte-Anne, sera bientôt fermée à la circulation en lien avec une entente datant de 1997. Il est à noter que les citoyens concernés seront informés et la circulation sera redirigée en toute sécurité.

• La Ville entend poursuivre son programme de revitalisation du centre-ville par l’acquisition d’immeubles.

• Les élus ont précisé à cette occasion qu’un ponceau sera remplacé au cours de l’été prochain au-dessus d’une branche de la rivière aux Pins sur le chemin portant le même nom.

• Des passages piétonniers seront refaits dans un quartier du secteur Ouest de la ville.

• Un mandat a été octroyé pour la réalisation, la maintenance et l’hébergement d’un nouveau site Internet pour la Ville de Varennes.

• La Municipalité a autorisé la signature d’une promesse d’achat pour une propriété située au 3886, chemin de la Baronnie.

• Les élus ont versé une aide financière à la Maison des jeunes pour son programme sports et loisirs.

• En matière d’urbanisme, les élus ont adopté et autorisé bon nombre de règlements, de dérogations, d’usages, d’aménagements et de constructions futures lors de la séance du 6 mai.

• Le conseil municipal a rendu hommage à Jean Cousineau qui a été propriétaire du IGA Extra de 2006 jusqu’à aujourd’hui. Les élus ont souligné l’ensemble de ses implications dans la communauté.