Réouverture de l’Écocentre de Varennes dès le 9 avril

Dès le 9 avril, l’écocentre de Varennes sera de nouveau ouvert au public après une fermeture complète causée par des travaux majeurs pendant trois mois.



Ce point de service de valorisation de matières résiduelles revient avec une toute nouvelle infrastructure d’accueil qui facilitera le travail du personnel tout en offrant une expérience plus conviviale aux utilisateurs.



Afin de compenser pour les inconvénients engendrés par la fermeture hivernale du site, la MRC de Marguerite-D’Youville offre pour le reste de l’année 2024 un chargement de 200 pieds cube gratuit pour chaque adresse résidentielle de son territoire et pour la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il est à noter que cette offre ne s’applique pas aux institutions, commerces et entreprises (ICI).



Le point de service sera aussi doté d’un horaire prolongé puisque, dès le 9 avril, le service à Varennes sera offert du mardi au dimanche de 8 h à 16 h, sauf le jeudi avec une fermeture à 18 h.



Il est à noter que l’écoboutique, qui permet de trouver à petit prix bon nombre d’objets du quotidien en bon état et fonctionnel, sera de nouveau accessible dès le 13 avril et ouvert tous les samedis et dimanches de 8 h à 16 h.



Le projet a bénéficié d’une aide financière de 150 000$ de Recyc-Québec, dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois.



Pour le détail sur les horaires et tarifs des points de service de Contrecœur et de Varennes, consultez le site Internet de la MRC au www.margueritedyouville.ca

