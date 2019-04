Un appel tout particulier aux jeunes dans le cadre de la Semaine de la Terre!

Nous sommes en plein cœur de la Semaine de la Terre et celle-ci culminera par une grande manifestation dans plusieurs villes à travers la province, dont à Montréal, le samedi 27 avril prochain. Pour l’occasion, tous les citoyens sont appelés à se mobiliser pour cette cause, et en particulier les jeunes qui « hériteront » de la planète.

À Pâques, on célèbre le Christ qui est ressuscité d’entre les morts et, le lendemain, le 22 avril, c’est le Jour de la Terre et nombreux sont ceux qui aimeraient que la planète elle aussi puisse « ressusciter » étant donné que la pollution pourrait lui causer des torts irréparables…

Dans la région, plusieurs municipalités de la MRC proposent des activités dans le cadre de cette semaine bien spéciale et il suffit de consulter leurs différents sites Internet pour en savoir plus sur le sujet.

À une échelle plus large, c’est-à-dire au Québec, le jour de la Terre a été le théâtre d’un grand rassemblement alors que les citoyens provenant d’un peu partout au Québec ont encerclé l’Assemblée nationale le lundi 22 avril dernier afin de passer un message fort aux décideurs et au gouvernement : cessons de tourner en rond maintenant!

À cette occasion, un collectif composé d’une vingtaine d’organismes influents dans le secteur jeunesse et environnemental, a coordonné cette mobilisation unique en laissant la parole aux jeunes afin qu’ils expriment leurs revendications pour le climat.

Pas moins de 500 activités sont organisées à travers la province tout au long de la Semaine de la Terre et elle se terminera par une grande manifestation dans plusieurs villes, dont la plus importante se tiendra à Montréal, le samedi 27 avril prochain. Il y aura trois lieux de rassemblement, soit le parc Laurier, le parc La Fontaine et la Place-des-Arts. Le grand départ sera donné à 14 h 20, alors que l’arrivée des trois cohortes au parc du Mont-Royal est prévue quant à elle aux alentours de 15 h 45.

Il est à noter en terminant qu’au cours du mois d’avril, le collectif d’organismes récoltera les différents messages que les jeunes souhaitent envoyer aux décideurs (voir encadré), afin que tous ces gestes, petits et grands, nous aident à marcher « vert » un monde meilleur!

Comment faire entendre sa voix ?

Durant le mois d’avril, le collectif récoltera les messages que les jeunes souhaitent porter aux décideurs. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour transmettre vos messages :

Publiez une photo ou une courte vidéo sur Instagram, Twitter, ou Facebook, avec le hashtag : #22avril2019. Vous pouvez aussi utiliser les filtres et les autocollants aux couleurs de la mobilisation, disponibles sur Facebook, Snapchat et Instagram.

Envoyez vos messages en remplissant le formulaire.

Organisez une discussion pour récolter les messages au sein d’un groupe d’amis, d’une association, ou d’un établissement scolaire, grâce aux recommandations du collectif.

Vous pouvez aussi profiter d’un évènement avec un groupe d’amis, d’une association, d’une assemblée générale, d’un établissement scolaire, d’un comité vert, pour récolter des messages et les transmettre au collectif. (Mention de source : Jourdelaterre.org)

Grande manifestation à Montréal

Les changements climatiques s’accélèrent et nous avons très peu de temps pour agir. Cette année, une manifestation est organisée par la Planète s’invite au Parlement en collaboration avec le Jour de la Terre et la CSQ.

Quand : le samedi 27 avril

Où : trois lieux de départ : parc Laurier, parc La Fontaine et Place-des-Arts. Le camion de la CSQ sera à la Place-des-Arts.

Rassemblement : 14 h

Départ : 14 h 20

Arrivée au parc du Mont-Royal vers 15 h 45

Nous vous attendons en grand nombre. Des drapeaux et des objets de visibilité seront disponibles sur place. Il y aura d’autres actions à travers le Québec pendant la semaine du 22 au 26 avril. Nous vous invitons à consulter la page Facebook de La planète s’invite au Parlement.

(Mention de source : La planète s’invite au Parlement)