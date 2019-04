Deux athlètes de Longueuil se voient attribuer des bourses

Deux étudiants de Longueuil, athlètes dans des sports différents, ont récemment reçu des bourses par l’entremise du programme de parrainage de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Ils font partie d’un groupe de 40 jeunes ayant eu droit à ce même privilège. Cette remise de bourses s’est tenue à Montréal en présence de 500 invités dont plusieurs personnalités du monde du sport.

Le lutteur Aly Barghout a touché 4000 $, somme que lui a remis la Fondation Gilles Chatel. Cet athlète âgé de 21 ans étudie en économie à l’Université Concordia. L’an dernier, il est devenu vice-champion du monde junior et panaméricain junior en plus d’avoir remporté une médaille de bronze aux Championnats canadiens seniors . Sa bourse se classe dans la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive.

La joueuse de volleyball de plage Kléa Sirois a quant à elle eu droit à une bourse de 2000 $ de CORUS Média. Cette jeune femme de 18 ans est championne québécoise collégiale division 1 du RSEQ avec les Cavaliers du Collège de Bois-de-Boulogne. Elle a terminé deuxième à un tournoi de volleyball de plage intérieur en Ontario au mois de décembre dernier. La bourse qu’elle a obtenue relève également de la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive.