La délégation de la Rive-Sud remporte la 58e finale des Jeux du Québec

À l’issue de la présentation de la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke, la Rive-Sud a pris le haut du podium en remportant la bannière de la meilleure délégation de la province, pour une neuvième fois de son histoire.



Les athlètes de la Rive-Sud ont fait bonne figure en terminant parmi les trois premiers au classement général dans neuf disciplines. Ils l’ont fait en badminton, en boxe, en curling masculin, en gymnastique, en haltérophilie, en hockey masculin, en judo, en ringuette et en trampoline. Dans les deux dernières disciplines, c’est avec l’or que les athlètes de la Rive-Sud sont repartis à la maison. Au total, la mission Rouge et Jaune a remporté 85 médailles.



« Les athlètes nous ont donné de merveilleuses performances. Tous nous ont donné des frissons lors de leurs performances. Nous avons définitivement des athlètes très talentueux sur la Rive-Sud et nous remercions toutes les équipes autour d’eux qui sont là pour les supporter et les encourager », lance Stéphanie Gendron, cheffe de mission.



Porte-drapeau étincelante



L’athlète sélectionnée pour être le porte-drapeau de la Rive-Sud pour la cérémonie de clôture était Coralie Gaul-Aubé, de l’équipe de hockey féminin. L’adolescente en était à sa deuxième participation à une finale des Jeux du Québec. L’année dernière, elle a d’ailleurs reçu le certificat d’esprit sportif au sein de son équipe. Cette année, elle a participé à la compétition à titre de capitaine. Elle a réussi à compter cinq buts pendant le tournoi et elle a fait preuve de positivisme auprès de ses coéquipières. La Rive-Sud a pris le cinquième rang du classement au hockey féminin.



« La Rive-Sud tient à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués, de près ou de loin, dans les Jeux du Québec. C’est grâce à ces bénévoles que ces jeunes ont pu vivre une expérience gratifiante et mémorable. Précieux remerciements également à la ville de Longueuil d’avoir accueilli chaleureusement tous les membres de la délégation lors des rencontres préparatoires », conclut Stéphanie Gendron.