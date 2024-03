Jeux du Québec: trois fois le bronze pour la Julievilloise Audrey Roussel

La Julievilloise Audrey Roussel est revenue des Jeux du Québec à Sherbrooke avec trois médailles de bronze dans ses bagages et celles-ci ont une valeur toute spéciale puisque l’athlète de 14 ans s’était blessée gravement en tout début de saison.



La patineuse de vitesse sur courte piste du Club Les Fines Lames de Sainte-Julie a grimpé sur la troisième marche du podium lors des épreuves du 500, du 1 000 et du 1 500 mètres. « L’exploit de revenir avec trois médailles est d’autant plus notable, car elle a subi une grave blessure en entraînement en début d’année et elle a eu la jambe dans le plâtre pendant plusieurs semaines », a expliqué par courriel la directrice des communications de l’organisme sportif, Karine Darveau, au sujet de la jeune fille qui est inscrite au programme Sport-études de l’école secondaire de Mortagne à Boucherville.



La Julievilloise a donc aidé la Rive-Sud à remporter la 58e finale des Jeux du Québec d’hiver. Du 1er au 9 mars, les représentants de la région ont récolté 85 médailles, dont 26 d’or. Notons que la délégation rive-sudoise a gagné les huit dernières finales des Jeux du Québec.