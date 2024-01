Le Longueuillois Xavier Lefebvre à la Coupe du monde de ski de fond

Le Longueuillois, Xavier Lefebvre réalisera le rêve de tout fondeur en disputant deux épreuves de la Coupe du monde qui se tiendra à Canmore, en Alberta, du 9 au 13 février prochains

« Je m’étais fixé cet objectif pour cette année, courir en Coupe du monde, et je l’ai atteint ». Le fondeur de Montériski disputera deux courses de sprint : le 10 février en style libre et en classique trois jours plus tard.

« Bien sûr ce ne sont que deux épreuves, mais je courrai avec les meilleurs fondeurs au monde », a ajouté avec fierté et un grand sourire le skieur de Longueuil. Il se sent choyé de pouvoir côtoyer l’élite mondiale du ski de fond. Vingt-six athlètes composent l’équipe canadienne pour cette compétition. Antoine Cyr et Olivier Léveillé ses coéquipiers au sein du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey et membres de l’équipe nationale canadienne seront de la partie.

« Ce sera une semaine très intéressante pour les athlètes canadiens », a indiqué Chris Jeffries, directeur de la haute performance du volet de ski de fond olympique. « Pour certains membres de notre équipe, c’est l’occasion de viser le podium. Pour d’autres, il s’agira de leur premier départ en Coupe du monde. La priorité demeure l’amélioration individuelle, la découverte de nouvelles perspectives d’apprentissage et de développement », a-t-il ajouté.