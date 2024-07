Jeux olympiques : un policier du SPAL à Paris !

Le capitaine Eddy Ranaudo, du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), fera partie des 2000 policiers et gendarmes étrangers appelés en renfort pour assurer la sécurité lors des Jeux olympiques de Paris.



Même s’il ignore toujours pourquoi il a été choisi parmi tous les policiers qui ont levé la main, le capitaine Ranaudo, qui comptera bientôt 25 ans de service, a bien hâte de vivre cette expérience internationale; une première pour lui. «Les Jeux olympiques, c’est une expérience unique et j’ai la chance et l’opportunité d’en faire partie», affirme-t-il avec fierté au Courrier du Sud.



En tout, incluant le capitaine Ranaudo, 12 policiers du Québec, dont 10 de la Sûreté du Québec et un policier de Mirabel, seront à Paris à l’occasion des JO.



Formation

Le capitaine Ranaudo sera sur place du 16 juillet au 12 août. «Nous devons arriver une semaine avant le début des Jeux afin de suivre des formations. Notre rôle en sera davantage un de police de proximité, de soutien aux policiers français», indique-t-il.



Tous les policiers étrangers appelés en renfort patrouilleront aux côtés des policiers français dans leur uniforme habituel afin d’être facilement reconnus par les touristes et les athlètes de leur pays, leur permettant une communication plus rapide en cas de problème à signaler.



«Ce que je sais, c’est que je serai en fonction dans le quartier où sera installée la délégation du Québec.»



Expertise à ramener

En tant que capitaine au soutien opérationnel pour le SPAL, M. Ranaudo espère bien être en mesure d’examiner de près le travail de ses homologues français dans différentes situations afin, si possible, d’importer de nouvelles façons de faire qui pourraient être adaptées aux besoins de l’agglomération de Longueuil.



Sur une note personnelle, le capitaine Ranaudo, lui-même joueur et grand amateur de soccer, aimerait bien dans ses temps libres et si l’occasion se présente assister à un match de soccer. Mais il adorerait également assister à des compétitions de gymnastique féminine. «Ma fille pratique ce sport», explique-t-il.



Les 33e Jeux olympiques de l’ère moderne auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août. Quinze millions de visiteurs sont attendus.



Important dispositif de sécurité

Selon le journal français L’Express, 35 000 policiers et gendarmes sécuriseront les Jeux olympiques pendant plus de deux semaines.

En pourcentage, le chiffre impressionne : 15 % des forces de l’ordre de toute la France seront mobilisées à temps plein sur Paris 2024.

À cela, il faut ajouter 18 000 militaires tricolores. Pour la cérémonie d’ouverture inédite sur la Seine, le 26 juillet, près de 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en Ile-de-France. En tout, 46 pays ont été sollicités pour assurer la sécurité des JO de Paris aux côtés des forces de l’ordre françaises.

Lundi soir dernier, le quotidien Libération, rapportait qu’un militaire avait été blessé au couteau à Paris. Le suspect a rapidement été interpellé.