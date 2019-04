Six mois en poste pour la députée de Verchères

Après six mois en poste, c’est l’heure du bilan pour la députée de Verchères, Suzanne Dansereau.

Les premières semaines se sont traduites par l’installation du bureau et la formation de l’équipe. «L’expérience de chacune apportera beaucoup à mon travail de circonscription», disait-elle en novembre dernier.

En janvier, Mme Dansereau s’est donné la mission de rencontrer les organismes du comté de Verchères. «J’en connaissais quelques-uns, mais de prendre un temps pour discuter avec chacun des acteurs du milieu communautaire a été très enrichissant. Nous avons eu des commentaires très positifs suite à notre passage.» D’autres rencontres sont prévues dans les prochaines semaines.

Du côté de l’Assemblée nationale, elle prend connaissance des différents dossiers de la Commission de l’aménagement du territoire où elle a été nommée vice-présidente. «Il y a beaucoup de travail à faire dans le comté, mais il y en a aussi à Québec. Je me suis engagée à travailler très fort et je continue dans cette optique.»

Le 16 mars dernier, elle a ouvert ses portes aux citoyens et ce fut un véritable succès. «Plusieurs citoyens et élus sont venus me rencontrer au bureau et ç’a été un privilège pour moi de les rencontrer et de les écouter. La matinée a eu lieu dans une ambiance chaleureuse et décontractée. »

La présente session parlementaire se terminera en juin avant la pause estivale.