72 logements pour les aînés de la région

Les élus ont procédé le 24 mai à l’inauguration de la nouvelle maison des aînés (MDA) de Saint-Amable qui regroupe 72 nouvelles places pour les personnes âgées de la région.



Lors de l’inauguration officielle, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy, ont expliqué que l’installation située au 744, rue du Parchemin est constituée de six maisonnées de douze personnes, ces dernières disposant chacune d’une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées.



Elles ont ajouté que la MDA de Saint-Amable, qui a accueilli ses premiers résidents le 13 mai, a été conçue pour recréer davantage l’environnement d’un domicile. Ce nouveau type de milieu de vie qui accueille des personnes aînées en grande perte d’autonomie veut favoriser les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées. Ces espaces auraient par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et à favoriser leurs interactions.



Pour sa part, Léa Fortin, attachée de presse au cabinet de la ministre responsable des Aînés, a précisé que ce sont 48 personnes sur 72 qui y résident présentement. « Les procédures sont les mêmes que pour l’accès dans un CHSLD par exemple. C’est via le mécanisme d’accès à l’hébergement (MAH) qui est une instance du réseau public regroupant toutes les demandes de logement pour les personnes en perte d’autonomie. C’est elle qui se charge des admissions, décide des critères et priorités de placement et attribue les hébergements adaptés. »



Rappelons que cette MDA à Saint-Amable fait partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées qui s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de transformation des milieux d’hébergement et de soins de longue durée.