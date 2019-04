La campagne Différent comme toi au profit de la Fondation Véro & Louis est de retour pour une deuxième année!

Encore une fois cette année, la Fondation invite la population à souligner le mois de l’autisme en se procurant un t-shirt au design unique dont le slogan, Différent comme toi, célèbre la différence et l’unicité. Le t-shirt est offert autant pour les enfants que pour les adultes, jusqu’à la grandeur XXXL.

« Nous sommes émus et fiers de constater l’enthousiasme de la population autour de cette campagne! Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’appui des gens qui se procurent le t‐shirt Différent comme toi et le portent fièrement. En plus de sensibiliser la population à la cause de l’autisme, cette campagne nous permet de la mettre en lumière avec un message d’ouverture positif et rassembleur . » mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette, fondateurs.

Grande nouveauté cette année : en plus de la boutique en ligne de la Fondation Véro & Louis (www.boutique.fondationverolouis.com ), les gens pourront se procurer leur t-shirt dans un des 44 magasins Aubainerie à travers le Québec. Cette précieuse association permet de rendre cette campagne accessible à un maximum de gens!

Vendu au coût de 25$, le t-shirt Différent comme toi édition 2019 est disponible dès aujourd’hui en quantité limitée.

Rappelons que lors de la première édition, plus de 7 500 t-shirts se sont écoulés en moins d’un mois, permettant ainsi à la Fondation Véro & Louis d’amasser plus de 100 000 $.

Pour Guylaine Guay, la marraine de la Fondation et maman de deux enfants autistes, ce chandail est porteur d’espoir : « Ça me fait chaud au cœur de voir les gens se promener avec leur t-shirt Différent comme toi. Je vois de l’ouverture et de l’acceptation des autres. Ce chandail est un hymne à la différence et il faut le porter avec fierté ».