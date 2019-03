Vivez toute la gamme d’émotions grâce à la programmation du Printemps culturel de Longueuil

C’est le 22 mars dernier qu’a été dévoilée la programmation de la 21e édition du Printemps culturel de Longueuil, qui se déroulera du mois de mars à juin, aux quatre coins de la ville. Pour souligner cet événement, élus, artisans, artistes, créateurs et représentants de plusieurs organismes étaient réunis au Théâtre de la Ville.

Les événements des organismes à l’honneur

Le mercredi 17 avril, les auteurs sont invités à une soirée hors du commun alors que l’Association des auteurs de la Montérégie propose une soirée de réseautage à la Maison de la culture. Les 25 et 26 mai, des bénévoles de la Société de généalogie de Longueuil accueilleront les citoyens afin de partir à la recherche de leurs ancêtres en explorant divers outils de recherche spécialisés. Le Groupe folklorique Troupe Joyeuse vous invite également à sa soirée Danser à travers le monde folklorique le lundi 8 avril à l’école de Normandie. Enfin, pour les passionnés de cinéma, le Festival du court métrage jeunesse de Longueuil présentera, le 29 mai prochain, une vingtaine d’œuvres réalisées par des cinéastes de 12 à 30 ans, un événement qui promet d’être audacieux!

« Encore cette année, la programmation du Printemps culturel offre une multitude d’activités variées qui sauront plaire à tous. Nous sommes choyés de collaborer avec des organismes et des partenaires engagés qui mettent de l’avant le talent d’artistes de chez nous et qui font en sorte que notre ville est une destination culturelle incontournable! », a déclaré la mairesse Sylvie Parent.

Chaque année, le Printemps culturel de Longueuil propose aux citoyens plus d’une centaine d’activités à travers la ville et encourage, par le fait même, les créateurs et les artisans d’ici. Activités à la Maison de la culture et dans les bibliothèques, journées Histoire et Patrimoine, expositions, spectacles de danse et de musique, littérature, théâtre, conférences et sorties culturelles de tous genres sont au cœur de cette programmation généreuse et variée. Sans compter que l’on retrouvera une foule d’activités gratuites!

La programmation complète du Printemps culturel est disponible à longueuil.quebec. Des brochures sont également mises à la disposition du public dans les bâtiments municipaux.