Un ancien de la Ville de Montréal à la tête du Réseau de transport de Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a trouvé son nouveau directeur général. Alain Dufort, un gestionnaire aguerri de la Ville de Montréal, entrera en fonction le 17 juin.

Selon l’organisation, M. Dufort a dirigé «avec succès la réalisation de projets majeurs au sein de la Ville de Montréal». Il occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général adjoint au Service aux citoyens, où il gérait un budget opérationnel de plus de 425 M$ et un programme d’investissement triennal de près de 1,5 G$.

Il a de plus contribué aux orientations stratégiques du centre-ville et de la métropole. Parmi les services sous sa responsabilité, notons le Service de la concertation des arrondissements, le Service de l’expérience citoyenne et des communications et le Service des technologies de l’information.

«J’appuierai les équipes du RTL dans les grands chantiers déjà bien amorcés et mettrai à profit mon expérience de gestion pour nous adapter aux nouvelles réalités. Ensemble, nous œuvrerons à améliorer le service aux citoyens en collaborant avec les cinq villes de l’agglomération de Longueuil, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et nos partenaires de la mobilité durable», a notamment déclaré M. Dufort.

«M. Dufort est un haut gestionnaire qui cumule près de 33 ans dans le secteur public. Leader rassembleur, inclusif et collaboratif, il a travaillé tout au long de sa carrière au service des citoyens et au bénéfice de la collectivité», a ajouté Geneviève Héon, présidente du conseil d’administration du RTL.

Alain Dufort succédera à Sylvain Gonthier, qui avait pris l’intérim de la direction générale depuis le départ de Michel Veilleux au printemps 2023.

Pendant son intérim, M. Gonthier a notamment supervisé divers projets d’envergure, dont la mise en service du nouveau réseau redessiné, parallèlement à l’arrivée du REM. Il réintégrera ses fonctions de directeur principal Opérations le 17 juin.