La police de Longueuil a maintenant son Groupe Tactique d’Intervention

Le Groupe d’Intervention (G.I.) du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sera désormais connu sous le nom de Groupe Tactique d’Intervention (G.T.I.), alors que le ministère de la Sécurité publique du Québec a accepté la demande de l’organisation de faire passer l’unité du niveau 3 au niveau 4.

Effective depuis le 25 mai, cette décision marque une avancée majeure dans l’amélioration de ses capacités d’intervention en situations critiques, estime le SPAL.

Jusqu’ici, le G.I. pouvait intervenir lors de situation d’un risque faible à modéré, par exemple dans le cas d’un homme barricadé depuis plusieurs heures. Ce rehaussement de service permettra maintenant au G.T.I. d’effectuer des interventions à risque élevé, par exemple s’il y a un coup de feu de tiré dans le cas de l’homme barricadé.

«Même si nos policiers sont là, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui [devaient] intervenir», avait indiqué le directeur du SPAL Patrick Bélanger au Courrier du Sud en 2023, précisant que l’accès au niveau 4 ne comporte aucune dépense supplémentaire.

M.Bélanger s’est d’ailleurs réjoui de la décision du ministère d’aller de l’avant avec cette demande conjointe formulée en février 2023 par son service de police et celui de la Ville de Laval.

«En plus de nous donner davantage de capacité et d’autonomie, cette reconnaissance permettra également une plus grande uniformité à l’égard des interventions dynamiques dans la grande région de Montréal, avec nos collègues de la Sûreté du Québec et du Service de police de la ville de Montréal», a-t-il souligné.

Selon le SPAL, « la formation rigoureuse, le professionnalisme, et l’expertise du G.I. ont été des éléments déterminants dans l’octroi de ce rehaussement de service, lui octroyant désormais le titre de G.T.I.». Créé en 2005, le Groupe d’Intervention du SPAL a déjà effectué plus de 1700 interventions.