Maison des aînés de Longueuil : la fin de la construction ira au printemps

Devant initialement être livrée à l’automne 2023, la Maison des aînés de Longueuil sera plutôt complétée ce printemps, selon la mise à jour des échéanciers effectuée par la Société québécoise des infrastructures (SQI).

«Le contexte de surchauffe du marché, jumelé à une pénurie de main d’œuvre dans l’industrie de la construction, ainsi que des difficultés d’approvisionnement de certains matériaux ou pièces d’équipement exercent une forte pression sur les échéanciers», informe Anne-Marie Gagnon, conseillère aux communications et relations avec les médias.

Le chantier de la Maison des aînés située sur le boul. Jacques-Cartier, tout juste à côté de l’Hôpital Pierre-Boucher, a débuté en mai 2022.

Les premiers résidents ne feront toutefois leur entrée que trois mois plus tard.



«Une fois que nous aurons obtenu les clés de la résidence, il faudra compter environ 12 semaines pour l’installation du bâtiment et la préparation des équipes avant de recevoir nos résidents», explique Caroline Doucet, conseillère aux relations médias du CISSS de la Montérégie-Est.

Cette étape de préparatifs n’est toujours pas entamée.

La Maison des aînés de Longueuil comptera 72 lits ouverts et sera munie de 6 unités de vie constituées de 12 places chacune : 48 seront destinées aux aînés et 24 aux adultes ayant des besoins spécifiques.

Une fois la Maison pleinement opérationnelle, plus de 250 employés y travailleront.

Le nombre de places a été établi en croisant les informations de la liste d’attente pour le logement avec les prévisions du nombre de places supplémentaires nécessaires dans les années à venir.