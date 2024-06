Usine d’eau potable Mario-Petrone à Longueuil : un nouveau bâtiment à côté de l’ancien

La Ville de Longueuil a dévoilé le concept préliminaire du projet de reconstruction de l’usine d’eau potable Mario-Petrone, sur la rue de Châteauguay dans l’arr. du Vieux-Longueuil. Une nouvelle usine sera construite à côté du bâtiment actuel, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la population de l’agglomération.

Les travaux, dont le début est prévu en 2026, dureront quatre ans. Le budget de 185 M$ témoigne aussi de l’envergure du projet.

Laura Osorio, directrice du Bureau des grands projets et de la gestion corporative de projets à la Ville de Longueuil, soutient que diverses options ont été analysées, et la construction d’une nouvelle usine à côté de l’usine actuelle s’est avéré le choix le moins coûte, le plus efficace et le plus sécuritaire, selon les études.

«Cette façon de faire nous permettra de continuer d’offrir, durant la construction du projet, une eau potable de qualité aux citoyens, assure-t-elle.

Lorsque la nouvelle usine en fonction, le bâtiment abritant l’usine actuelle sera déconstruit. Une partie du par Jean-Pierre-Côté sera donc réaménagée. Un volet éducatif et de sensibilisation pourra aussi être intégré.

«Cette usine est la plus petite du territoire, et sa reconstruction permettra de se doter d’une infrastructure moderne dont la capacité de traitement augmentera d’environ 70% tout en répondant aux meilleurs standards de qualité», a fait valoir Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l’agglomération.

Les infrastructures vieillissantes, la capacité limitée en approvisionnement et les changements climatiques font partie des enjeux auxquels l’agglomération est confrontée en matière de gestion des eaux.

Le concept a été présenté au comité exécutif de l’agglomération de Longueuil le 8 mai.

Consultations

Des activités d’information auront lieu tout au long du projet, incluant des activités citoyennes durant le mois de l’archéologie, en août 2024.

«Comme pour l’ensemble de ses chantiers, la Ville de Longueuil, soucieuse de préserver la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens, veillera à minimiser les répercussions et nuisances à l’aide de mesures d’atténuation», informe-t-on.

Les résidents vivant à proximité du chantier seront consultés sur leurs habitudes de fréquentation et d’usage du parc, s’engage aussi la Ville.

Une consultation sur le réaménagement de certaines aires du parc sera aussi lancée.