La semaine de relâche scolaire approche à grands pas!

La relâche scolaire approche à grands pas et, souvent, les parents se demandent quoi faire pour occuper leurs jeunes pendant cette période de l’année qui signifie que l’hiver tire à sa fin (bien que la rude saison nous réserve à l’occasion bien des surprises! Mais bon, ça achève!).

Pour les ados, ce n’est pas très compliqué en général : il suffit qu’il n’y ait pas de pannes d’électricité, que le réseau de leur cellulaire ne soit pas interrompu et qu’ils puissent faire la grasse matinée pour qu’ils soient heureux! (On les comprend il faut dire!).

Pour les plus jeunes, les sorties familiales ont encore la cote, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Bien sûr, chaque année, les six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville (Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères) offrent une foule d’activités intéressantes à faire bien souvent près de la maison, et ce, gratuitement (oui, ça existe encore des activités familiales gratuites!). Vous n’avez qu’à regarder les différentes chroniques municipales publiées dans cette édition du journal La Relève ou encore aller sur leurs sites Internet respectifs.

Pour vous donner encore plus d’idées de sorties, vous pouvez également parcourir le site Web de Tourisme Montérégie (monescapade.ca) qui propose une section « Quoi faire avec les enfants pendant la relâche scolaire ». De plus, nous vous proposons dans ces pages quelques idées qui pourraient vous aider à vivre de bons moments en famille (entre parents, il faut s’entraider!).

Bon « relâchement »!

Quelques idées de plaisirs à l’intérieur

• S’initier à la science avec des ateliers gratuits offerts à l’Électrium de Sainte-Julie; • Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire invite les enfants à participer à la création d’œuvres uniques lors de cinq journées riches d’animation et de découvertes;

• Découvrir la Maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire, qui offre aux enfants de 6 à 12 ans plein d’activités dans le cadre de la semaine de relâche;

• La centrale de Beauharnois sera spécialement ouverte pendant la relâche scolaire. Découvrez la centrale et la puissance de l’eau grâce aux visites guidées;

• Surfer les vagues au Oasis Surf du Quartier DIX30;

• Grimper les murs d’escalade de Canyon Escalade, à La Prairie;

• Découvrir Exporail, le Musée ferroviaire canadien, et explorer notamment l’univers des trains de cirque.

Quelques plaisirs à l’extérieur

• Un classique : la magnifique pente à glisser à Verchères, en face du fleuve Saint-Laurent;

• Parcourir les sentiers du parc national des Îles-de-Boucherville;

• Admirer les alpagas et visiter la ferme Alpagas du domaine Poissant de Mont-Saint-Hilaire;

• Faire virevolter des cerfs-volants avec Cerf-volant Coriolis à Varennes;

• Dévaler les pentes de ski et de planche à neige au parc national du Mont-Saint-Bruno.

(Mention de source: Tourisme Montérégie. Photos : Courtoisie)