Un hiver hors de l’ordinaire!

Les caprices de dame Nature ont forcé la Ville de Sainte-Julie à fermer les patinoires extérieures ainsi que la pente à glisser pour tout le reste de la saison, et ce, dès le début de la semaine de relâche scolaire. Des activités prévues à la pente à glisser dans le cadre de camps de jour ont donc dû être déplacées à l’aréna de Sainte-Julie. À Varennes, le Polydôme n’est pas exempt de problème à cause des sursauts de la météo puisqu’en raison de la température exceptionnellement douce d’aujourd’hui, la patinoire couverte a été fermée à partir de 13 h 15 ce mardi et les responsables espèrent la rouvrir demain mercredi dès 9 h.