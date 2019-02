La Boucherie Auclair reçoit la bannière Entreprise active dans le cadre de la course Jog ma ville à Sainte-Julie

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a remis aujourd’hui à la Boucherie Auclair la bannière de l’entreprise active 2018. Le commerce a été récompensé à la suite de la dernière édition de la course Jog ma ville qui s’est tenue le 21 octobre dernier.

La course, qui a réuni près de 600 coureurs, en était à sa 4e édition mais c’était la première fois que les entreprises étaient invitées à y participer en inscrivant une équipe pour remporter le prix de l’entreprise active. Chaque kilomètre parcouru par un membre de l’équipe équivalait à deux points. Au total, 13 entreprises ont répondu favorablement en participant à l’activité. Quant à la Boucherie Auclair, elle avait réussi à mobiliser 24 coureurs pour l’occasion.

À propos de Jog ma ville

Jog ma ville réunit chaque automne des coureurs et marcheurs de tout âge provenant de partout dans la région. Chaque participant est muni d’un dossard à puce réutilisable pour chronométrer son temps et une médaille est remise à tous. L’événement, qui propose six parcours sécuritaires allant de 500 m à 15 km, sera de retour le 6 octobre 2019.