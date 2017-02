La jeune Varennoise de 7 ans veut amasser des fonds pour la Maison Source Bleue

Crédit photo : Courtoisie

Vous connaissez le « Push » à beaux rêves? C’est presque magique : vous vaporisez un peu de cette douce fragrance au parfum de lavande sur votre oreiller et les cauchemars s’envoleront d’un seul coup, ne laissant place qu’aux beaux rêves! Son inventrice s’appelle Joanie Hogue, 7 ans seulement et, curieusement, elle n’a pas besoin de son « Push » puisqu’elle est en train de vivre un beau rêve éveillé : celui de montrer qu’on peut être petit et faire de grandes choses, comme d’aider la Maison de soins palliatifs Source Bleue à amasser des fonds!

Cette belle histoire a commencé un peu avant Noël l’an dernier, alors que son enseignant de première année à l’école Les Marguerites, Jean-Robin April, a donné le choix à ses élèves pour un exposé oral et Joanie a choisi : Poser un geste de cœur.

Après en avoir discuté avec ses parents, Mélanie Caron et Sylvain Hogue, la jeune fille a décidé de remettre des signets en forme de cœur et des biscuits aux bénévoles de la Maison Source Bleue, un organisme qui accueille gratuitement des adultes en fin de vie, ce qu’elle a fait en novembre dernier en compagnie de sa maman.

« Je n’ai pas connu mes deux mamies, mais je sais qu’elles sont devenues des anges. Ici, à la Source Bleue, c’est plein d’anges! », avait-elle dit lors de son passage. Touchée par cette délicate attention, une des personnes recevant des soins lui a alors mentionné avec émotion : « Ça prend un ange pour en reconnaître un! »

La directrice générale de la Fondation, Nicole Tremblay, a alors invité Joanie à prendre part à la grande Marche de solidarité de la Maison qui aura lieu le dimanche 7 mai prochain, ce qu’elle a accepté avec plaisir.

Toutefois, si cette activité de financement est gratuite pour les enfants, elle en coûte 100 $ pour l’adulte qui l’accompagne et c’est là qu’elle et sa maman ont eu l’idée de fabriquer d’autres « Push » à beaux rêves, leur invention qui n’avait été offerte jusqu’à présent qu’en cadeau aux amis et à leur famille.

Plus de 100 « Pushs » vendus!

Le « Push » a fait fureur! Et l’on comprend pourquoi, car, comme il est indiqué sur la page Facebook de la maison de soins palliatifs : « Quoi de mieux qu’une vaporisation de cette douce fragrance de lavande sur l’oreiller, le toutou préféré ou la doudou pour chasser les monstres et les cauchemars du sommeil des petits utilisateurs? » La belle jeune fille a ainsi vendu 114 vaporisateurs magiques, ce qui lui a permis de remettre 540 $ à l’organisme!

Encouragée par ces beaux résultats, la petite Varennoise a eu l’idée de mettre sur pied une équipe pour marcher avec elle et Joanie a alors invité le conseiller municipal de son quartier, Gaétan Marcil, qui a accepté avec plaisir.

Et là…

Et là c’est peut-être à force de sentir l’odeur de lavande du « Push » qu’elle fabrique, mais son rêve s’est mis à grossir et à grossir et à grossir…

Peu de temps après, le conseiller Marcil a convaincu deux autres de ses collègues, Brigitte Collin et Marc-André Savaria, à marcher avec elle le 7 mai prochain…

Par la suite, ce fut au tour de la direction de l’école primaire Les Marguerites de mentionner qu’elle voulait apporter sa contribution pour appuyer cette jeune élève et la Maison Source Bleue…

À peu près en même temps, sa grande sœur Gabrielle et d’autres élèves de l’école secondaire le Carrefour ont décidé d’organiser un lave-auto, le samedi 29 avril prochain, afin d’amasser des fonds pour cette belle cause (remis au lendemain en cas de pluie, mais il va faire super beau!).

Et pour ceux qui aimeraient mettre la main sur un « Push » à beaux rêves, sachez qu’il devrait y avoir une table avec plein de vaporisateurs magiques lors du lave-auto. À 6 $ l’unité, vous ne trouverez pas de meilleure aubaine!

Et, bien sûr, ceux qui veulent marcher aux côtés d’un petit ange sont invités à s’inscrire sur le site Internet de la Maison Source Bleue.

Vous verrez, ça va vous donner des ailes!