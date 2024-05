Un Bouchervillois dans la Ligue canadienne de football

Le footballeur bouchervillois Frédérik Boubane Lesieur, poursuit non seulement ses rêves, mais il vient de franchir un pas de géant pour les atteindre, car il a signé, la semaine dernière, avec les Tiger-Cats de Hamilton de la Ligue canadienne de football.

Le Bouchervillois de 23 ans avait ratifié il y a quelques semaines seulement un contrat avec le club Les Wolves de Karlskoga, basé en Suède. Les dépisteurs des Tiger-Cats ont rapidement vu un futur receveur ou un secondeur de ligne de premier plan. Frédérik a donc quitté le club suédois après quelques semaines seulement et il participera au camp d’entrainement des Tiger-Cats.

L’athlète de six pieds et trois pouces compte plusieurs années d’expérience. Il a fait ses premiers pas avec les Grizzlis de Boucherville. Puis, il a joué a joué au niveau collégial avec les Cougars de Champlain, à Lennoxville, et avec l’équipe du Collège André Grasset de Montréal, les Phénix. Au niveau universitaire, il a évolué avec les Nittany Lions de la Penn State University, en Pennsylvanie.

Les amateurs de football auront peut-être l’occasion de le voir évoluer au stade Percival-Molson, l’automne prochain, contre les Alouettes de Montréal, les champions de la Coupe Grey.