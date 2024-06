Trois Bouchervillois reçoivent le prix Louis-Lacoste

Jean Frenette, René Laroche et Tristan Bourque ont reçu le prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite lors du lancement des festivités entourant la Fête nationale du Québec, à Boucherville.

Le conseil municipal de Boucherville décerne une fois par année ces marques de reconnaissance à des citoyens qui ont posé des gestes concrets avec des retombées directes ou qui ont accompli une grande réalisation individuelle ou collective.



Jean Frenette

Bouchervillois depuis 60 ans, Sensei Jean Frenette est ceinture noire 9e dan de karaté, diplômé au Japon. Fondateur et directeur technique du Club de karaté de Boucherville depuis 1980, il est reconnu mondialement pour ses performances : couronné cinq fois champion du monde, trois fois champion nord-américain et douze fois champion canadien.

Figure incontournable du monde de la cascade partout au pays et à Hollywood et ayant plus 190 films et 250 épisodes de séries télévisées à son actif, il a été nommé aux Emmy Awards ainsi qu’aux Screen Actors Guild Awards.



René Laroche

Entraineur-chef à la barre du club de natation Mustang Boucherville depuis 1979, René Laroche compte plus de 45 années d’expérience. En plus d’avoir été entraîneur de l’équipe canadienne en 1985, 1986, 1987, 2007 et 2008, il a été entraîneur-chef de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de 1997 et fut également président de l’Association des entraîneurs de natation du Québec (AENQ) de 1996 à 2000.



Tristan Bourque

Affilié au Club de Judo Boucherville depuis 2010, Tristan Bourque cumule les honneurs. Âgé de tout juste 16 ans, le jeune judoka compte plus de 50 médailles et de nombreux titres. En plus d’être l’actuel champion canadien (OR) en titre -81kg U18, il possède le maximum de pointage et de podiums de cette catégorie cette saison et sera le représentant canadien en U18 -81kg lors du prochain championnat du monde cadet qui se déroulera en août prochain.