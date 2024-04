L’Association des artistes peintres de la Rive-sud tenait les 6 et 7 avril son exposition annuelle au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Plus de 80 artistes peintres y exposaient leurs plus récentes œuvres. L’événement a attiré un grand nombre de visiteurs dont le député Xavier Barsalou-Duval. On le reconnaît en compagnie de l’artiste bouchervilloise Myrtha Pelletier.