Une exposition haute en couleur

L’Atelier des Arts visuels de Boucherville a clôturé, la fin de semaine dernière, son année d’activité par une exposition des créations de ses professeurs et de leurs élèves.

Plus de 340 œuvres ont été mises à l’honneur. Peintures, gravures, monotypes, pastels, sculptures et assemblages de verre ont pris place ici et là, sur les trois étages du centre d’art pour créer une véritable explosion de couleurs.

Des centaines de personnes se sont déplacées pour le vernissage, le 24 mai.

Bien que les élèves aient depuis décroché leurs tableaux, l’exposition d’une dizaine de professeurs se poursuit jusqu’au 7 juillet. Elle présente leurs plus récentes œuvres à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art.

Pour couronner l’événement, certaines oeuvres des enfants participants aux ateliers d’arts créatifs seront exposées cet été à la bibliothèque municipale de Boucherville.