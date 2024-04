Mobilisation des producteurs agricoles de la Montérégie

La situation de l’agriculture est fortement dénoncée en France actuellement et ces insatisfactions grandissantes touchent également le Québec puisque les 5, 10 et 12 avril, les producteurs agricoles de la Montérégie ainsi que leur famille sont invités à des manifestations à Saint-Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil-Dorion et Saint-Hyacinthe pour lancer un cri du cœur au gouvernement et démontrer leur inquiétude face à leur avenir en agriculture.



L’Union des producteurs de la Montérégie (UPA) rappelle par voie de communiqué que le secteur agricole et agroalimentaire est une composante primordiale de l’économie de la région. Le territoire de la Montérégie, le garde-manger du Québec, est occupé par plus de 7 000 entreprises agricoles, en plus de générer 3 250 M$ de recettes et 30 % du produit intérieur brut agricole québécois (850 M$) et de contribuer à la vitalité de nos communautés.



Depuis 2022, l’UPA répète sur toutes les tribunes que l’avenir des entreprises agricoles est plus fragilisé que jamais en raison de pressions économiques, territoriales, climatiques et environnementales inégalées.



L’Union a ajuté que les appels ont mené à un nombre restreint d’ajustements aux programmes existants et à diverses mesures dites « d’urgence » qui n’ont pas su répondre à l’ampleur des attentes et des besoins des producteurs et productrices agricoles et c’est pourquoi ces trois journées sont tenus afin de faire entendre la voix des producteurs agricoles.