Chemin de Chambly : la phase 2 des travaux majeurs approche

La deuxième et dernière phase des travaux majeurs de réfection du chemin de Chambly sera lancée en avril, sur le tronçon entre le chemin de la Savane et le boulevard Vauquelin.

Ces travaux incluront notamment le remplacement des équipements de gestion des eaux situés sous le chemin de Chambly. Cela entraînera des entraves majeures et ponctuelles jusqu’en septembre selon l’échéancier prévu, informe la Ville de Longueuil.

Des travaux de pavage entre la route 116 et le chemin de la Savane sont de plus prévus en juin. Ils occasionneront la fermeture complète du chemin de la Savane entre la route de l’Aéroport et le chemin de Chambly. Des chemins de détours seront proposés aux usagers de la route.

La Ville invite d’ailleurs la population à planifier et limiter, au possible, ses déplacements dans le secteur pendant les travaux en utilisant le transport en commun ou les chemins alternatifs proposés.

Rappelons qu’une première phase de travaux a été réalisée de juin à novembre 2023, À proximité du viaduc de la route 116 jusqu’au chemin de la Savane, incluant l’intersection du chemin de la Savane.