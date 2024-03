Semaine de la Francophonie : Biz souhaite rendre le français plus souriant

Invité d’honneur de l’Association Québec-France Montérégie (AQF-MT) dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie à Longueuil du 17 au 22 mars, l’auteur et romancier Biz invite les gens à rendre le français plus souriant, agréable et pertinent.

Lors de la conférence de presse ce lundi 26 février au restaurant Pacini du chemin de Chambly, l’ancien auteur-compositeur-interprète de Loco Locass a souligné être «plus carotte que bâton» quand vient le temps de promouvoir et protéger la langue française.

«Il faut rendre le français pertinent et agréable à parler. Il faut faire connaître notre nordicité et notre connaissance du baseball en français, indique le rappeur et écrivain. Au Liban, ils sont en train de construire des barrages hydroélectriques en utilisant les cahiers de charge d’Hydro-Québec rédigés en français.»

Le rappeur et écrivain a souligné que l’avenir du français se trouvait en Afrique, un continent jeune démographiquement et en pleine ébullition; une remarque qui a plu à la conseillère Affine Lwalalika, responsable des dossiers reliés à la culture, qui représentait la mairesse de Longueuil Catherine Fournier.

«Je suis originaire de la République démocratique du Congo qui est le pays le plus francophone au monde», a-t-elle fièrement affirmé après avoir avoué avoir connu le Québec par Céline Dion et Garou.

Que le français demeure toujours minoritaire en Amérique est une réalité stimulante pour Biz. «Comme artiste, ça nous garde en garde, en position de réaction et d’action.»

Questionné sur le financement des étudiants étrangers dans les universités anglophones au Québec, l’artiste a fait remarquer que le Québec était le seul endroit au monde où l’État finançait des études dans une langue qui n’était pas la sienne.

Il suggère également de «rendre le français souriant» et de féliciter les gens qui font l’effort de parler français.

Enfin, il croit que le fait que le Québec ne soit pas à 100% en contrôle de son immigration nous mène à l’indépendance politique. «On le voit bien actuellement, c’est Ottawa qui invite et Québec qui régale.»

Programmation

Présidente de l’AQF-Montérégie, Suzanne Lachance a énuméré les activités au programme de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie.

Le dimanche 17 mars à la Maison Gisèle-Auprix-St-Germain se déroulera le défi de la Lucidictée Tourismots, et la lecture des textes composés par des participants qui devront inclure les dix mots vedettes de la Francophonie internationale. Par la suite, au même endroit, l’activité Néologiq où la linguiste Noelle Guilloton guidera les participants à travers les néologismes français créés à partir de mots anglais.

Le mercredi 20 mars, la Francofête se poursuivra avec une Soirée-Gala au restaurant l’Élan du Parcours du Cerf. Biz en sera l’animateur et mettra en valeur la langue française au cours du repas, agrémenté d’une prestation musicale de Gaëtan Leclerc, neveu de Félix Leclerc.

La Francofête se conclura le vendredi 22 mars par un 5 à 7 slam, soit une compétition de poésie animée par IVY à la Brûlerie Café-Crème en présence du ministre de la Langue française Jean-François Roberge.

L’inscription est requise pour la Soirée-Gala et fortement recommandée pour les deux autres événements. Pour informations : www.quebecfrance-monteregie.org